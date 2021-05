Granato, PaP: “Nuove generazioni in piazza contro questo sistema”

Non poteva esserci giornata migliore per me e Marta Collot per esordire come nuovi portavoce di Potere al Popolo

Più di 5.000 persone in piazza a Roma per un corteo finalmente nazionale, in un Paese che anche quando ha iniziato a permettere la riapertura di tutte le attività, continua (guarda caso) a limitare il diritto a manifestare.

Nuove generazioni

Tante le facce giovani e giovanissime, nuove generazioni che portano dentro la rabbia per un sistema costruito contro le nostre necessità e aspirazioni.

Un sistema perennemente a difesa della cittadella fortificata di una minoranza di privilegiati contro la maggioranza della nostra gente.

I vaccini sono l’emblema di come funzionano le cose: per qualche zero in più nei bilanci di Big Pharma, i Governi del G20 hanno rifiutato ancora una volta di sospendere i brevetti, mettendo così a rischio le vite di noi tutti.

Ampia maggioranza

Le ragioni di chi ieri era in piazza sono quelle di una ampia maggioranza della nostra gente: sanità pubblica, medicina preventiva e territoriale, togliere ai ricchi per dare a chi ha meno, vaccini come bene comune.

Potere al Popolo significa portare esattamente queste ragioni al governo del Paese. Perché se ci affidiamo sempre a “loro” non avremo mai un futuro degno per “noi”.



