Scardamaglio, PaP: “Da Roma un messaggio forte…”

Potere al Popolo ha manifestato a Roma per ribadire che la sanità deve essere pubblica, gratuita e per togliere i brevetti sui vaccini.

Teodoro Scardamaglio del nodo territoriale di PaP-Ercolano, ci racconta il suo punto di vista.

“Potere al Popolo è riuscita a mobilitare 5000 persone da tutta Italia insieme a Unione sindacale di Base (con una forte delegazione di migranti, braccianti agricoli e sans papier), al partito comunista dei lavoratori di Marco Ferrando, al SiCobas (già presenti anche alle manifestazioni di ieri mentre si consumava il vertice Draghi-Von der Leyen) oltre ad associazioni come la No profit on pandemic”.

“Una street parade, composta, giovane, colorata e regolarmente autorizzata dal questore di Roma. L’esatto contrario di quanto è accaduto parallelamente nei pressi della bocca della verità dove alcuni gruppi di neofascisti si erano dati appuntamento in barba ai divieti sanciti della questura e della sindaca Raggi. Insomma una buona risposta al summit del g20 svoltosi in Italia in questi giorni, dove le potenze economiche della terra hanno ratificato accordi pregressi a scapito delle masse popolari anche ai tempi dell’emergenza Coronavirus il tutto per mettere il profitto di pochi davanti alla vita e alla salute di tutti”.