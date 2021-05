Decreto Sostegni bis, le principali misure

Nell’articolato anche misure per il settore della cultura, del turismo e dell’agricoltura.

15,4 MILIARDI PER I RISTORI A FONDO PERDUTO

La bozza del decreto Sostegni conferma le tre strade a favore di imprese e partite Iva che avranno diritto ai ristori. Gli indennizzi ammontano complessivamente a 15,4 miliardi.

Per i ristori automatici erogati dall’Agenzia delle entrate, calcolati sul 2020 rispetto al 2019, sono stanziati 8 miliardi di euro. In alternativa, le aziende potranno scegliere il contributo che emerge dal confronto del fatturato tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e lo stesso periodo tra il 2019 e il 2020. In questo caso sono stanziati 3,4 miliardi. Infine, per i ristori calcolati in due tranche, con un acconto e un saldo, il conguaglio basato sul risultato d’esercizio potrà contare su fondi pari a 4 miliardi di euro

100 MILIONI PER LE ATTIVITÀ CHIUSE PER QUATTRO MESI

Per le attività economiche chiuse “fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo, denominato ‘Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse’, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021″.

600 MILIONI PER STOP TARI E PROROGA TAGLIO BOLLETTE

Un fondo da 600 milioni di euro “finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari“. Lo prevede la bozza del decreto Sostegni bis. Viene anche prorogata fino al 31 luglio (dal 30 giugno) la riduzione dei costi delle bollette elettriche per le attività colpite dalla crisi.

RADDOPPIANO LE RISORSE PER IL TURISMO, IN ARRIVO 3,34 MILIARDI

Raddoppiano le risorse per il turismo. In arrivo 3,340 miliardi per il settore che si aggiungono al miliardo e 700 milioni del Decreto Sostegni. Lo prevede, a quanto s’apprende, il decreto Sostegni bis sul tavolo del Consiglio dei ministri. Nello specifico: per la montagna 100 milioni (creato un fondo presso ministero del Turismo per il sostegno alle imprese all’interno comprensori sciistici), in aggiunta ai 700 milioni del decreto Sostegni. Per gli operatori 150 milioni (incremento fondo di sostegno per agenzie di viaggio, tour operator, imprese turistico recettive, guide ed accompagnatori turistici, bus turistici). Bonus vacanze esteso per l’utilizzo ad agenzie di viaggio, oltre a hotel, agriturismi, B&B. Per le città d’arte 50 milioni, creato un Fondo presso il ministero del Turismo per la valorizzazione centri storici. Per gli stagionali 737,6 milioni (riproposte misure del Decreto Sostegni ed una tantum di 1.600 euro per soggetti previsti dall’art.10 del DL 41/21. Altra una tantum di pari importo, non cumulabile, per lavoratori stagionali del settore turistico, stabilimenti termali e dello spettacolo). E poi ancora: agevolazioni contributive (esonero del versamento dei contributi operatori del turismo e stabilimenti termali e del commercio. Nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale, già fruite nei mesi gennaio, febbraio e marzo del 2021), credito d’imposta per canoni di locazione, 42,7 milioni (per il settore turistico prorogato fino al 31 luglio per strutture alberghiere, strutture agrituristiche, agenzie di viaggio e tour operator, stabilimenti termali), Credito d’imposta bis, 2.259,7 milioni (contributo a fondo perduto per esercenti attività d’impresa con ricavi inferiori a 10 milioni di euro).

ALTRI 4 MESI DI REDDITO DI EMERGENZA

Nella bozza del decreto Sostegni bis all’esame del Consiglio dei ministri sono previste anche altre quattro mensilità del reddito di emergenza, che viene quindi prorogato fino a settembre.

Fonte: agenzia dire