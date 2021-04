Bosi: “Caos Cimiteri Roma: Ama ha risposto positivamente”

Alessandro Bosi, segretario generale della Federazione nazionale imprese onoranze funebri, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

A Roma cimiteri al collasso e stop alle cremazioni

“Dopo la manifestazione in Campidoglio abbiamo dato impulso ad un innalzamento della soglia di sensibilità sul problema, anche sulla scorta della storia di Andrea Romano del Pd –ha affermato Bosi-. Da lì c’è stata una maggiore attenzione sulla questione. Negli ultimi giorni l’Ama ha risposto positivamente cercando di andare ad agire sulla velocizzazione del disbrigo delle pratiche per la sepoltura e la cremazione.

La lentezza nella creazione dei documenti è una delle concause del problema, nelle altre città ci vogliono 48 ore, qui invece 20 giorni. L’Ama ha mandato una nota per comunicare che le autorizzazioni alle cremazioni fuori impianto potranno essere presentate direttamente presso lo sportello servizi delegati, anche questo aiuterà ad accorciare i tempi. Il Comune però, anche per gestire il momento di emergenza e venire incontro ai cittadini, potrebbe fare un’ulteriore mossa andando a demolire quell’ulteriore gabella che viene chiesta per i trasferimenti fuori Roma, il diritto di uscita di 177 euro.

Questo aiuterebbe a togliere un po’ di stress dai cimiteri romani, molti dei feretri in attesa potrebbero essere portati in altri comuni, ma bisogna incentivare i cittadini a farlo. Le cremazioni? Era annunciato il rifiuto dei feretri, ma su insistenza nostra l’Ama ha emesso un comunicato smentendo questa cosa. Purtroppo l’idea svilente è che si navighi a vista. Non è possibile che una mattina ti svegli e sai che il funerale non è più lì dove ti avevano detto, ma da un’altra parte.

I feretri al momento sono stipati dove possono, vengono considerati come dei pacchi e questo è inaccettabile. Quando va bene sono dentro il deposito uno sopra l’altro, nei casi meno fortunati addirittura in container o dentro i corridoi. I capigruppo hanno parlato di una seduta per affrontare il tema, ma ho sentito che la vogliono calendarizzare il 5 maggio, non mi sembra una tempistica consona”.

Fonte Radio Cusano Campus