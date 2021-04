Trotta, PaP: “Crediamo che non sia proprio il caso di far calare la nebbia anche su questa vicenda”

Così la consigliera Aurora Trotta sulla sua pagina Facebook:

Onorato è il quinto gruppo armatoriale del paese con le società di Moby, Tirrenia e Toremar, ma la situazione dei vari gruppi come detto è pessima, tra l’altro è ancora in debito verso lo Stato di qualche centinaio di milioni di euro (motivo per cui avevamo chiesto che la società tornasse nelle mani dello Stato).

Si avete letto bene. Nel 2012 Onorato comprò la Tirrenia dallo Stato per 380 milioni di euro, ma gliene dette soltanto 200, senza versare l’ultima rata e lasciandoci in mano la Bad company con quasi 800 milioni di euro di debiti (https://bit.ly/3gbP40V). E pensare che lo Stato ha invece regolarmente versato a Tirrenia 90 milioni di euro l’anno, come contributo per i servizi svolti tra Sardegna e Toscana!

Sarebbe infatti curioso capire come mai lo Stato versi questa enorme cifra, per un servizio che molti privati svolgono comunque gratuitamente.

E guarda caso sono più che frequenti i legami tra politica e Onorato emersi proprio in questi giorni e saranno oggetto della puntata di Report di Lunedì prossimo, insieme alle folli spese del gruppo fino all’acquisto da parte di Moby di un attico, comprato proprio dal suo manager Onorato per quasi 7 milioni di euro.