Fornaro: “Bene decreto sostegni adesso nuovo scostamento bilancio”

“Con il decreto sostegni si continua l’azione del Governo di protezione di imprese e cittadini dagli effetti economici negativi prodotto dalla pandemia”.

Nuovo scostamento

“Adesso c’è assoluto bisogno di un nuovo scostamento bilancio perché c’è ancora molto da fare per dare risposte alle giuste sollecitazioni che arrivano da molti settori. Importante sarà anche il lavoro del Parlamento per poter ancora migliorare il testo in direzione dell’equità e dell’efficacia agli interventi di sostegno statali”.