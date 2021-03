Municipio X, De Santis, Flego: “Crisi Alitalia, una piattaforma permanente per programmare il rilancio”

In una nota il segretario PD X Municipio Flavio De Santis e il membro del Direttivo PD X Municipio Stefano Flego parlano dell’iniziativa sul tema “Crisi Alitalia e del trasporto aereo: le ripercussioni sul nostro territorio”.

La nota di De Santis e Flego

“Lunedì scorso si è tenuta su piattaforma informatica un’iniziativa promossa dal Partito Democratico del X municipio sul tema ‘Crisi Alitalia e del trasporto aereo: le ripercussioni sul nostro territorio’. Sono state invitate a partecipare diverse figure politiche nei vari livelli amministrativi e istituzionali. Il confronto che ne è seguito ha voluto fotografare la situazione attuale con uno sguardo alle possibile soluzioni. E’ stato esaminato il carattere nazionale della crisi del trasporto aereo, nonché lo stato delle aziende e le ricadute nel dettaglio a livello territoriale: la pertinenza infrastrutturale e le ripercussioni sul mondo del lavoro.

La discussione è stata molto articolata e feconda. E vista l’evoluzione della questione Alitalia nelle ultime ore, intendiamo farci promotori di una piattaforma permanente sul tema. In vista dei prossimi incontri istituzionali, si stanno già programmando le prossime iniziative con l’obiettivo di mantenere i riflettori accesi su una crisi che già tragicamente manifesta i suoi effetti. L’occhio critico sulla situazione attuale deve necessariamente volgere lo sguardo alla futura ripresa, immaginando sin d’ora misure di salvaguardia per l’intero comparto. Le lavoratrici e i lavoratori vanno coinvolti in vista del poderoso rilancio di una gloriosa compagnia, al servizio della settima potenza manifatturiera e di una delle più popolari mete turistiche al mondo”.