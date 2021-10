Alitalia, Montino: “Altavilla cosa si aspetta, plausi dal sindacato?”

“Trovo le dichiarazioni del presidente di ITA Alfredo Altavilla sconcertanti e assolutamente incompatibili con l’epoca che stiamo vivendo”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Protesta da parte dei lavoratori e dei sindacati Alitalia

“Dire – spiega – che un eventuale protesta da parte dei lavoratori e dei sindacati Alitalia il 15 ottobre sarebbe una vergogna nazionale è frutto di un pensiero vecchio e fortunatamente superato dagli anni ’60 del secolo scorso. Del resto questo pensiero è confermato dal voler insistere nel disconoscere il contratto nazionale di lavoro a favore di accordi interpersonali, del taglio fino al 40% delle retribuzioni, delle chiamate ad personam, senza un minimo di interlocuzione, creando un clima di terrore, preoccupazione e insicurezza da parte dei lavoratori”.

“Invece di dedicarsi, a mio avviso come avrebbe dovuto, alla definizione – prosegue Montino – di un piano industriale e produttivo adeguato, in linea con altri grandi Paesi europei, Altavilla pensa di strutturare Ita non come una compagnia di bandiera ma come una mini compagnia, magari pronta per essere ceduta al più presto. La cosa più sorprendente è che una parte del Governo sta tentando di farsi carico dei problemi sociali dei tanti lavoratori che rimarranno privi di impiego, attivando ammortizzatori sociali per un periodo più lungo rispetto alla normalità. Altavilla, invece, non si capisce bene con quale copertura politica e ministeriale vada avanti indiscriminatamente. In questo contesto pongo lui una domanda: di fronte a questa disfatta cosa dovrebbe fare il sindacato dei lavoratori, plaudirlo?”.