Fiumicino, Consiglio straordinario su Alitalia: approvata mozione tutela lavoratori e lavoratrici

Si è concluso alle 18 il quinto Consiglio comunale straordinario sulla questione Alitalia/Ita indetto dall’amministrazione di Fiumicino.

Durante il dibattito, a cui hanno assistito circa 400 persone, sono intervenuti sindacati, consigliere e consiglieri comunali rappresentanti del Parlamento, dei sindacati, della giunta regionale, delle amministrazioni locali dei comuni limitrofi e alcune lavoratrici che hanno portato la loro testimonianza personale.

Il Consiglio comunale ha approvato la mozione intitolata “Azioni per la salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori ex Alitalia e dell’indotto e per il lancio della nuova compagnia di bandiera”.

L’impegno del Comune di Fiumicino

La mozione, approvata all’unanimità, impegna il sindaco e la giunta

a mettere in atto tutte le azioni possibili, nelle sedi opportune, per chiedere la riapertura delle trattative con i sindacati;

a sollecitare l’azione del Governo, proprietario di ITA, perché l’azienda attui il contratto collettivo nazionale al personale che assumerà;

a sollecitare l’azione del Governo per la programmazione di un piano industriale espansivo che punti al raggiungimento di una flotta in grado di competere con i grandi vettori europei e, di conseguenza, che possa riassorbire, nel tempo, l’attuale forza lavoro di Alitalia;

a chiedere al ministro competente la garanzia di ammortizzatori sociali adeguati a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che non saranno assorbiti immediatamente da ITA e per tutto il tempo necessario alla loro riassunzione.