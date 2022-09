ITA, Gualtieri: “Bene negoziato esclusivo con Certares Delta, Air France-KLM”

L’annuncio del Ministero dell’Economia del negoziato in esclusiva con il consorzio Certares, Delta e Air France-Klm per il futuro di Ita è una buona notizia. È importante che il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico indicati nel Dpcm conduca a una soluzione ambiziosa sul piano industriale e vantaggiosa sul piano economico e della governance, e la scelta fatta appare quella più in linea con questi criteri.

Per Roma, si apre una positiva opportunità

Per Roma, si apre una positiva opportunità di consolidare e rafforzare il ruolo di grande hub di Fiumicino. E’ un primo risultato rilevante che conferma la bontà delle scelte che avevamo avviato al Mef e al Mit e lo spazio di mercato per il rilancio di una grande compagnia integrata a livello internazionale ma saldamente radicata in Italia.

Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una nota.