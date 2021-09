Regione Lazio, Zingaretti: “Alitalia: bene convocazione di Orlando”

In una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti commenta la convocazione da parte del Ministro Orlando dei sindacati e dell’azienda Alitalia.

La nota di Zingaretti

La convocazione del Ministro del Lavoro Orlando, dei sindacati e dell’azienda, rappresenta senza dubbio il primo passo per individuare una soluzione nella vertenza che riguarda la neo società ITA e soprattutto il destino di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie.

Il dialogo e il confronto tra le parti sono un elemento indispensabile anche e soprattutto quando si parla di tutele del diritto al lavoro. Come Regione Lazio abbiamo voluto rivestire un ruolo attivo sin dall’inizio, anche considerando che circa l’85 % dei dipendenti di Alitalia vive nella nostra regione e che il contraccolpo per il tessuto economico e produttivo del Lazio sarà inevitabile. Oltre al settore aereo e aereoportuale vi è infatti un indotto che è drammaticamente coinvolto in questa vicenda.

Intendiamo per questi motivi continuare a non far mancare la nostra presenza e il nostro sostegno alle parti coinvolte.

Confidiamo che il Governo saprà vigilare al meglio su questa prima fase di contrattazione e scongiurare possibili fughe in avanti a danno dei dipendenti.