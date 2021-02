Collot, PaP: “Il caso Totta non è un caso isolato”

Così Marta Collot sulla sua pagina Facebook:

Il caso Totta non è un caso isolato, ma al contrario mostra come, nonostante una crisi economica e sociale in corso, il tentativo della classe dirigente sia ancora una volta quello di scaricare i costi della crisi sulle fasce più deboli della popolazione, in questo caso sulle giovani generazioni.

È arrivato il momento di invertire la rotta: l’unica alternativa a questo sistema basato sullo sfruttamento e sul massacro sociale è la lotta organizzata!