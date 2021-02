Roma, Santori-Picca (Lega): “Su emergenza abitativa Raggi e Zingaretti chiedano scusa ai romani”

“L’emergenza sanitaria ha reso ancora più drammatica la carenza di edilizia popolare in Italia e soprattutto nella Capitale. Solo a Roma, infatti, oltre 200mila persone vivono in difficoltà, ben 10mila sono persone che occupano abusivamente un immobile mentre delle richieste di bonus affitto pervenute ne sono state evase appena il 20%”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani della Lega Salvini Premier.

Si tratta di una vera bomba sociale

“Si tratta di una vera bomba sociale che vede migliaia di romani in difficoltà economiche per l’impossibilità di arrivare a fine mese e allo stesso tempo coinvolti in questa crisi ci sono anche i proprietari di immobili che, per via del blocco degli sfratti, vedono milioni di euro di mancati introiti. Tutto nel silenzio del governo fin qui giallorosso e di una sindaca che in quattro anni di consiliatura non ha mosso un dito sull’edilizia popolare”, attaccano Santori e Picca.

“Il tema è certamente nazionale, se è vero che ci sono oltre 1,8 milioni di famiglie coinvolte, delle quali ben 900 mila sono in attesa di un alloggio o hanno addirittura smesso di fare le domande perchè disilluse dalle promesse dei politici. Invece di pensare a come spartirsi le ultime poltrone vacanti nel governo la Raggi e Zingaretti dovrebbero fare mea culpa e dire ai romani che in questi quattro anni di coabitazione come sindaco di Roma e presidente della Regione Lazio non hanno pensato alle periferie e al problema della casa per migliaia di famiglie che, con il covid, sono state messe in gravi difficoltà”, concludono i dirigenti della Lega.

