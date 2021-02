Fornaro: “Intesa oggi oppure elezioni alle porte”

“Se nella giornata di oggi non si mette in condizione il presidente Fico di andare al Quirinale a riferire che ci sono le condizioni per andare avanti a costituire un governo fondato sulla maggioranza che sosteneva Conte, le elezioni anticipate si avvicinerebbero a grande velocità”, avverte il capogruppo LeU alla Camera, Federico Fornaro.

“Deve quindi prevalere la ragionevolezza e la ricerca di sintesi condivise, per dare un governo all’Italia e non perdere la straordinaria opportunità dei fondi europei del Recovery plan”, conclude.

