Così il senatore Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook:

“Salvini ha ragione sull’immigrazione, ma dobbiamo attaccarlo”. Ricordate le famose chat? Ho chiamato prima in diretta da Giletti, prendendo atto delle parole del dott. Palamara: non porto rancore”.

“Emerge però dal suo libro, scritto con Alessandro Sallusti, uno scenario inquietante, di processi “politici”, di nomine pilotate nei tribunali, di spartizione per correnti di questa o quella procura. In quel libro vengono descritti dei reati, spero che vengano aperti dei fascicoli e che Palamara non venga usato come capro espiatorio di colleghi che magari hanno fatto di peggio. Serve una riforma urgente, come sostiene la Lega: il metodo del sorteggio per l’elezione dei membri del CSM, sottraendo l’organo di autogoverno della Magistratura al gioco delle correnti”.