Della Corte : “Il teatro Ariston è un teatro come gli altri”

Felice Della Corte, presidente dell’Utr (Unione teatri di Roma) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Riguardo alle polemiche sull’assenza di pubblico a Sanremo

“Il teatro Ariston è un teatro come gli altri e non può che osservare le norme che valgono per gli altri teatri –ha affermato Della Corte-.

Io credo che questo grande clamore sia un po’ immotivato. Infondo il Festival di Sanremo è una manifestazione che si fa ogni anno e potrebbe saltare un anno, così come saltano Olimpiadi e altre manifestazioni. Poi se si fa rispettando le norme, senza pubblico, non la vedo una cosa grave.

La cosa grave è che lo spettacolo dal vivo è fermo da un anno e vive una situazione drammatica. Tutti quanti noi per la nostra sopravvivenza abbiamo bisogno di ricominciare a lavorare”.

Sui ristori per il settore dello spettacolo

“Qualche aiuto economico è arrivato. I vari enti istituzionali hanno avuto una sensibilità diversa. Nel Lazio la Regione è stata molto attenta alla nostra problematica. I ristori non ci risolvono la vita, ma comunque sono arrivati. Il problema è che la crisi economica ci attanaglia e molti teatri sono a rischio chiusura”.

Sulla differenza tra studio televisivo e teatro

“Ci sono alcune misure di prevenzione che in teatro non sono possibili. Immaginate dover fare il tampone a tutte le persone che vengono a vedere lo spettacolo. In uno studio televisivo questo si può fare perché si tratta di un pubblico di figuranti, pagato per andare, e che quindi può arrivare 2-3 ore prima.

Noi abbiamo dimostrato che il teatro è un luogo sicuro, lo abbiamo dimostrato in quel brevissimo periodo in cui abbiamo potuto aprire. Oltretutto i teatri sono da sempre sottoposti a normative che li rendono i luoghi più sicuri del mondo. Noi siamo sempre attenti al ricambio dell’aria, alla sistemazione all’interno della sala, questo fa sempre parte del vivere del teatro”.

