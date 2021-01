Passo della Sentinella, Coronas: “Mozione urgente per la riqualificazione e messa in sicurezza”

La situazione di degrado ed incuria in cui versa da sempre Passo della Sentinella sta degenerando. Uno dei più antichi insediamenti abitativi di Fiumicino merita una più accurata manutenzione che ponga fine ai disagi a cui sono sottoposti i residenti.

Non basta coprire le buche con rattoppi sbrigativi o di fortuna , solo per far vedere che si sta facendo qualcosa. Tappare i buchi in questo modo non rappresenta interventi che dureranno nel tempo, anzi.

Inoltre, i residenti, ormai al limite della sopportazione, sono costretti a convivere con discariche abusive ed erba alta che ingombra le carreggiate. E’ inaccettabile che, ad oggi, non sia ancora stato fatto nessun intervento di riqualificazione e di messa in sicurezza della zona.

Per tutti questi motivi, presenterò una mozione affinché siano presi provvedimenti imminenti per ridare decoro a Passo della Sentinella e tutto il complesso abitativo.