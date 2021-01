Operai Blutec: “Termini Imerese: proroga cig non basta”

635 operai della Blutec di Termini Imerese sono in cassa integrazione da 10 anni, la cig straordinaria è stata prorogata fino a giugno dopo mesi di stallo. Giacomo Ranieri, operaio Blutec e rappresentante sindacale fim-Cisl è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Le parole degli operai

“Siamo fermi al 4 ottobre quando abbiamo parlato con i commissari e ci siamo opposti alla cig per cessazione attività, che significava accettare i licenziamenti senza avere garanzie –ha affermato Ranieri-. Poi siamo arrivati al decreto per il prolungamento della cig. Abbiamo però chiesto un incontro al Ministero dello Sviluppo economico per capire quale percorso stanno intraprendendo i commissari.

La cig dopo 10 anni non serve più perché se ogni volta si deve rinnovare la cig vuole dire che non è stata trovata una soluzione e questo è un fallimento della politica. Ci chiediamo perché dopo 10 anni ancora oggi ci ritroviamo a parlare di cig. Vogliamo conoscere i progetti che i commissari hanno presentato al Ministero. Noi come organizzazioni sindacali non sappiamo nulla”.

Le dichiarazioni di Vito La Mattina

A Radio Cusano Campus è intervenuto anche l’operaio Blutec Vito La Mattina: “Dobbiamo ancora ricevere le mensilità da ottobre in poi, l’Inps non le ha ancora erogate –ha affermato La Mattina-. Non ce la facciamo più, siamo arrivati.

Noi che lavoriamo da 30 anni non siamo mai andati in rosso, oggi c’è la legge che dice che anche se hai un solo pagamento arretrato sei un malpagatore. I governi sono i responsabili di tutta questa situazione, non possiamo pagare noi le conseguenze. Vogliamo un lavoro, per avere un futuro migliore.

Dopo 10 anni siamo veramente stanchi. Dobbiamo fare delle iniziative veramente dure”.

Fonte Radio Cusano Campus