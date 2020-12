PaP, Giulio Regeni fu seviziato per 9 giorni con lame e bastoni

Giulio Regeni fu seviziato per 9 giorni con lame e bastoni. Fu torturato fino alla morte.

Lo dice la magistratura, che finalmente ha chiuso le indagini sul caso Regeni, facendo emergere le responsabilità e l’omicidio di 4 uomini dei servizi segreti egiziani.

I magistrati parlano di violenze perpetrate per “motivi abietti e futili e con crudeltà” che hanno provocato “la perdita permanente di più organi”, di sevizie “con acute sofferenze fisiche, in più occasioni e a distanza di più giorni attraverso strumenti affilati e taglienti e di azioni con meccanismo urente”. Gli sono state provocate “numerose lesioni traumatiche a livello della testa, del volto, del tratto cervico-dorsale e degli arti inferiori”.

Fino alla morte

Lo sapevamo già, lo denunciano i genitori di Giulio da anni, ma leggere queste parole è doloroso e spaventoso.

Pensare che qualcuno si sia preso il diritto di spezzare la vita di Giulio, tra sofferente inimmaginabili, è tremendo.

Nell’Egitto di Al-Sisi sono tantissimi quelli come Giulio.

Il minimo che può fare il Governo Italiano è interrompere i rapporti commerciali, la vendita di armi, al regime egiziano.