Di Maio: “Questi sono i fatti, questa è la realtà”

Oggi 9 dicembre è la giornata mondiale contro la corruzione.

Parlare di corruzione a volte sembra lontano anni luce dalle nostre vite, ma gli effetti sul Paese e sulla nostra economia sono devastanti. Ogni anno perdiamo 236,8 miliardi di ricchezza, circa il 13 per cento del prodotto interno lordo, pari a 3.903 euro per abitante.

Chi corrompe e chi si lascia corrompere danneggia il prossimo, condiziona le capacità di sviluppo e di crescita dei nostri comparti produttivi, allontana gli investimenti che creano occupazione e posti di lavoro.

La corruzione è una nemica della Repubblica.

Il MoVimento 5 Stelle ha varato uno dei più importanti provvedimenti di civiltà: lo Spazzacorrotti.

Il ministro Alfonso Bonafede è stato attaccato in maniera indegna per questa legge, un’arma di giustizia sociale che oggi, proprio in occasione di questa giornata, voglio ricordare a testimonianza del nostro impegno per la legalità.

Tra le varie novità, adesso

– chi è stato condannato per fatti di grave corruzione non può tornare a lavorare nel pubblico, né fare affari con l’amministrazione;

– le società coinvolte in reati contro la PA pagheranno sanzioni amministrative per un periodo più lungo;

– i partiti sono obbligati a rendere pubbliche tutte le donazioni superiori a 500 euro;

– per i più gravi reati di corruzione da parte del pubblico ufficiale saranno sempre permesse anche le intercettazioni tramite virus su cellulare o computer (trojan).

Il Paese si cambia così, si cambia dalle fondamenta, con coraggio. E grazie a questo coraggio l’Italia potrà ricominciare a crescere e a sperare.

Questi sono i fatti, questa è la realtà.