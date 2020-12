Collot, PaP: “A Natale possiamo regalarci una società più giusta, tassando i ricchi!”

Ieri ho partecipato con i compagni e le compagne di Potere al Popolo Bologna e provincia e Noi Restiamo Bologna

alla giornata nazionale BILLIONAIRE TAX E SANITA’ PUBBLICA PER USCIRE DALLA CRISI!

Ci sono stati presidi e azioni in tutta Italia per chiedere immediatamente sanità pubblica, educazione, trasporti, reddito per tutte i tutti, e soprattutto CHE QUESTA CRISI LA PAGHINO I RICCHI!

Spreco di soldi

Da Torino dove si metteva sotto accusa l’incredibile spreco di soldi della TAV che può essere invece usato per garantire salute e reddito, a Napoli dove si diceva chiaramente che bisogna tassare i milionari.

Passando per Milano e Roma dove si sono toccati i presidi della sanità pubblica sotto attacco e abbondanati.

E a Bologna dove siamo stati anche sotto l’Unipol, tassello nel sistema di potere cittadino del PD, e uno dei grandi beneficiari del “privato convenzionato” e che adesso si approfitta dell’emergenza per vendere pacchetti di abbonamenti sui tamponi!

Continuiamo le mobilitazioni!