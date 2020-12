PaP, da Gino Strada parole di assoluto buonsenso

Alla domanda, posta da un cronista, su come rilanciare e migliorare il servizio sanitario calabrese, evitando sprechi e infiltrazione mafiose, Gino Strada ha risposto così:

“Oggi il primo passo è quello di fare una netta separazione fra sanità pubblica e il resto. Occorre rompere questo legame per cui chiunque ha intenzione di investire nella sanità privata, la prima cosa che fa è convenzionarsi con sistema sanitario nazionale, così da mettersi nelle condizioni di agire come privato, utilizzando soldi della sanità pubblica. Se si rompe quel legame ci si accorgerà che diventeranno molto meno gli investimenti nel settore sanitario da parte di chi vuol far soldi, da parte di chi ha intrallazzi con la politica e anche con la malavita“.