Fornaro, Coronavirus: “Bene Speranza, continuare a tenere la barra dritta”

In un momento come questo non è retorica ringraziare tutti gli operatori sanitari impegnati a combattere il Covid 19. C’è una grande differenza tra la prima e la seconda ondata: è cambiato il clima ma la situazione sanitaria no. Il messaggio che dovrebbe uscire da quest’Aula è una esortazione al governo di proseguire con il principio di precauzione. Invece continuano le polemiche e la demagogia. In questo modo si fa perdere fiducia ai cittadini. Mi auguro che nessuno sottovaluti quanto detto oggi dal ministro Speranza sul piano vaccini, il primo parlamento in Europa che discute di questo piano. Un piano che ha come faro la gratuità dei vaccini, un modo per permettere a tutti di vaccinarsi. LeU vota convintamente sulle comunicazioni del ministro della Salute perché occorre continuare a tenere la barra dritta. Oggi è più che mai è necessario non abbassare la guardia per non disperdere i sacrifici fatti fino ad ora dagli italiani.

Lo afferma in Aula il capogruppo di LeU Federico Fornaro

