9 Domande e Risposte sul Visto Esta

Molti viaggiatori che sognano l’America si pongono spesso le solite domande. Una tra queste, sicuramente una delle più frequenti, riguarda i documenti necessari per visitare gli Stati Uniti d’America.

C’è chi intende partire per la vacanza dei sogni, chi vuole visitare il paese a stelle e strisce per capire se potrà un giorno trovare lavoro e trasferirsi lì, e chi vola oltreoceano per motivi professionali.

Il Visto è il documento senza dubbio più famoso e che per anni ha concesso a miliardi di persone di visitare gli USA.

Tuttavia, da diversi anni a questa parte, i cittadini italiani possono fare a meno di chiedere il Visto e volare negli Stati Uniti in maniera più semplice e rapida.

Grazie a un accordo tra il governo americano e quelli di molti altri governi nazionali, è stato creato il programma di autorizzazione al viaggio senza Visto che consente di partire con il solo passaporto elettronico.

Quindi, se il vostro sogno o la vostra necessità è quella di viaggiare verso New York, San Diego o Washington, sappiate che serve solo l’ESTA.

Che Cos’è l’ESTA?

ESTA è un acronimo che sta per Electronic System for Travel Authorization.

Tradotto in italiano, significa ‘Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio’, e rientra all’interno del cosiddetto Visa Waiver Program, ovvero il programma di ‘viaggio senza Visto’.

Il Visto Esta è un requisito indispensabile, richiesto dal governo americano per entrare negli States, ed è a tutti gli effetti un regolare Visto d’ingresso valido per i cittadini italiani e per quelli di molti altri paesi europei.

Per Quanto è Valida l’ESTA?

Una volta ottenuto il permesso, questo è valido per due anni.

Chi ha Bisogno dell’ESTA?

Tutti i cittadini italiani che vogliono andare in vacanza negli USA per meno di 90 giorni.

Quanto Costa il Visto ESTA?

I costi da sostenere riguardano spese amministrative, le quali non vengono rimborsate in caso di errori nella compilazione, mancanza di idonei requisiti o altro, e ammontano a $14.

Come Richiedere Esta per Stati Uniti?

Il questionario si compila online.

Le domande sono personali e piuttosto semplici, ma sono in tanti a commettere piccoli errori che invalidano la richiesta e obbligano a presentarne una nuova, sostenendo di nuovo i costi amministrativi.

Sul sito esta.it è disponibile il modulo che si può immediatamente compilare, così come si può richiedere l’assistenza degli specialisti per chiarire dubbi e domande o per fare correggere il modulo prima che venga presentato.

Grazie a questo servizio potrete ottenere una risposta rapida dal governo americano, senza intoppi dovuti a errori od omissioni.

Quali Documenti Servono?

Per ottenere l’accesso agli USA tramite il Visa Waiver Program è necessario disporre del passaporto elettronico in corso di validità, che rimanga valido fino al giorno del rientro in patria.

Inoltre, per provare al governo americano la piena intenzione di visitare il paese solo per ragioni di piacere, è importante partire già con il biglietto di ritorno in vostro possesso.

Quanto Tempo ci Vuole per Avere l’ESTA?

In genere, il permesso si ottiene in circa 72 ore.

Posso Viaggiare negli USA Senza ESTA?

Sì, a patto che si abbia un Visto specifico.

L’Esta è l’alternativa al Visto valida per i viaggi turistici, per i brevi viaggi d’affari e per seguire corsi professionali o di studio dove non viene rilasciato alcun certificato.

Se si intende entrare negli USA per un qualsiasi motivo non elencato sopra, allora sarà indispensabile richiedere un Visto specifico in base alla ragione del viaggio.

Il programma di autorizzazione al viaggio senza Visto è perfetto per chi vuole andare in vacanza oltreoceano, soprattutto perché si può richiedere fino a qualche giorno prima della partenza.

Quali Sono le Domande ESTA?

Oltre ai dati anagrafici, verrà chiesto di rispondere a quesiti su stato psicofisico, cittadinanza, presenza online, viaggi passati, idoneità, rinuncia ai diritti di rivalsa, e molto altro ancora.

Bisogna infine ricordare che senza l’autorizzazione elettronica non si entra in America.