Presidenziali USA, Bloomberg lancia la sua candidatura

Michael Bloomberg lancia la sua candidatura in un video diffuso online, nel quale in parte ha riproposto la sua storia personale.

Nomination democratica

Bloomberg ha attaccato il presidente in carica Donald Trump. L’ex sindaco di New York, così, si propone come un’alternativa centrista a Joe Biden, in un campo di candidati democratici già molto affollato.

Una nuova sfida per le presidenziali americane