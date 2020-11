Scanzi: “In Calabria un disastro dopo l’altro”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

E la non accettazione dell’incarico di Gaudio, nome peraltro discutibilissimo, aggiunge ridicolo al ridicolo.

Per quell’incarico va scelto Gino Strada, e se qualcuno in Calabria (o nel governo) non ci sta si attacca al tram.

Governo, ci sei o ci fai? Basta con questo disastro, su. Siamo davvero oltre la farsa.