Federico Conte: “Bene misure per il Sud ma occorre Piano strategico”

“Le misure per il Sud previste dalla Legge di Bilancio appena varata dal Governo vanno nella giusta direzione ma hanno bisogno di una visione politica di sistema per incidere nel profondo”.

Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali.

“Serve una prospettiva compiuta di intervento nel Mezzogiorno – continua -, orientata nella direzione e nel tempo: bisogna individuare un parco progetti infrastrutturali, sostenuto da un fondo di investimenti straordinario che va affidato a una legge speciale per l’Italia mediterranea, con una time-line stringente e un soggetto attuatore unico per evitare la deriva regionalista a cui stiamo assistendo nella lotta al Covid 19. Per attenuare l’impatto sociale della crisi favorendo la coesione sociale, per fissare Livelli essenziali delle prestazioni uguali per tutto il territorio nazionale, per realizzare davvero la parità di genere, c’è bisogno soprattutto per il Mezzogiorno di una visione programmatica organica e di futuro. Non lo sforzo ordinario. Ma un vero Piano strategico”.

