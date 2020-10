Vergani, RES: “Come possiamo venirne fuori se chi guida il paese è quantomeno un incapace?”

La seconda ondata del Coronavirus è in atto e la situazione, purtroppo, si complica giorno dopo giorno per l’aggravarsi della situazione pandemica con misure restrittive stringenti. La velocità di progressione del contagio è più rapida rispetto a marzo e si rischia un forte impatto sia sul SSNN sia sugli aspetti economici e sociali.

Situazione drammatica

Nelle terapie intensive diminuiscono i posti letto disponibili così come gli ospedali sono sotto organico di medici e di personale infermieristico. Infine, si ricorre a giovani neo laureati per rimpiazzare i turni sguarniti dalle decimazioni, dai turni esasperanti e dalle rinunce. Mancano le infrastrutture, le camere speciali di trattamento e gli strumenti.

Le categorie più esposte sono fonte di diffusione del contagio ed i luoghi a maggior concentrazione quali i ristoranti, i bar, le piscine, i campi di gioco, le scuole ed i mezzi di trasporto pubblico sono nuovamente sotto scacco.

Gli ultimi decreti Conte suggeriscono l’uso dello smart working per almeno il 70% del personale degli EE.LL. Confindustria si fa sentire con forza e determinazione per impedire la chiusura delle fabbriche ed evitare, così, nuove ripercussioni sui fatturati delle imprese; solo il lavoro in fabbrica sembra tenere.

Ultima spiaggia

La politica ogni giorno con verminosa spudoratezza si scaglia sull’adesione al MES che il Premier Conte tiene come ultima spiaggia, come l’estintore a muro in caso di incendi o il paracadute di sicurezza del pilota con l’aereo colpito destinato a schiantarsi al suolo.

Qualche sera fa la seconda forza di governo attraverso il suo segretario, sollecita i compagni di viaggio a farsi coraggiosi con il MES (sa che le casse Statali sono vuote e non ci sono i soldi per una manovra di sostegno minimo come a giugno e luglio), mentre l’onorevole Di Maio che dovrebbe fare il Ministro degli Esteri ma ogni giorno è in televisione a parlare di tutto ma a non dire nulla di concreto, promette sogni ma non concretizza nulla.

E l’opposizione?

Salvini ormai è completamente annegato nei grandi e irreversibili guai della Lega che le trasmissioni Report e Presa Diretta mettono a nudo scoperchiando situazioni disdicevoli. Forza Italia si sgretola ed i suoi vertici cercano nuove ed accoglienti dimore. Fratelli d’Italia mentre con la sua leader “strillona” bastona tutti, di fatto propone poco.

Povera Italia!

Dove sono finiti i politici di razza? Dobbiamo, purtroppo, tornare indietro di oltre 40 anni…Notizia recente: il fondo salva stati è ancora chiuso nel suo progetto anche se la UE afferma che l’Italia e la Polonia (dove la nuova PEUGEOT–FCA ha deciso di costruire la Panda togliendola alla produzione italiana) saranno i primi beneficiari del 2021. Fino ad allora, chi sosterrà il quotidiano delle famiglie?

Chi sosterrà e con quali risorse i lavoratori?

Bene, è stato annunciato il rinnovo della cassa integrazione, ma chi ne beneficerà realmente ? Gli autonomi e tutti i piccoli imprenditori del commercio come saranno tutelati ?

Lo Stato ha abbondantemente dato denari a FIAT, all’ex Ilva di Taranto, ad Autostrade (tutte società che hanno cuore, mente e portafogli nei paesi a maggior vantaggio fiscale) ma agli studi professionali e agli agenti di commercio? Ai milioni di consulenti che sono costretti a firmare contratti capestro per poter portare a casa almeno il pane quotidiano?

Con estrema lucidità il direttore de Il TABLOID parlava poco tempo fa degli invisibili. A Napoli ma quanti sono gli invisibili?

Come potranno a portare a casa il minimo indispensabile per il sostentamento se sarà loro vietato persino di stare in strada?

Come possiamo venirne fuori se chi guida il paese è quantomeno un incapace?

Una domanda difficile: chi votare quand’anche si volesse andare a votare? Lo scenario politico italiano è devastato da 40 anni di mala politica e baronie incestuose. Persino Mastella ritorna in TV; questo è un paese che non ricorda o che non vuole ricordare.

Non c’è una persona rappresentativa dell’onestà e della capacità. Non c’è acume politico, visione del bene comune, strategia di crescita. All’ estero sono sempre più perplessi e si domandano se gli attuali nostri vertici di governo rappresentino davvero il meglio che gli italiani possono portare in Europa. Lo sapete perché in Europa non si fidano di questi governicchi ? Non si fidano perché se non sono in grado di fare cose normali, come potranno gestire con saggezza e profitto i denari del Recovery Fund, del MES e della Next Generation.

Così Stefano Vergani, Presidente di RES

“Per ragioni istituzionali ho diversi contatti con personalità politiche ai massimi livelli in Europa e negli States, ma tutti mi confidano che sono perplessi sulle reali capacità che i Governi attuali o alternativi (se queste sono le alternative) possano raddrizzare le sorti del paese; anzi sono preoccupati perché prevedono che l’Italia farò ancora salti al ribasso gravissimi. E’ vero quello che ha detto il giornalista Sergio Luciano, napoletano doc, di Economy in TV l’altra sera; dobbiamo far bene i compiti a casa, prima di tornare a Bruxelles. Chi li farà bene i compitini ? Abbiamo un governo che esprime personalità forti e competenti? Crediamo proprio di no un’onda lunga deve spazzare via gli incompetenti e dare risposte serie e concrete a chi soffre chi dovrà valutare la credibilità del nostro grande Paese”.