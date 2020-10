Fornaro,Coronavirus: “L’operatività della Camera va messa in sicurezza”

La Camera dei Deputati va messa nelle condizioni di funzionare anche se il numero dei deputati impossibilitati a presenziare ai lavori d’aula dovesse sciaguratamente diventare superiore a quello odierno. È necessario, quindi, condividere al più presto una regolamentazione d’emergenza per consentire di poter rispettare la Costituzione.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, componente della Giunta per il Regolamento di Montecitorio

L’istituzione di una commissione speciale sulla falsariga di quella che viene costituita a inizio legislatura prima della formazione delle Commissioni permanenti oppure un maggior utilizzo degli strumenti regolamentari della commissione in sede redigente oppure in sede legislativa, sono soluzioni che meritano di essere approfondite d’intesa tra maggioranza e opposizione, prosegue Fornaro.

In sintesi, emendamenti e odg potrebbero essere discussi e votati in commissione, lasciando per l’aula le dichiarazioni e il solo voto finale. L’obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre i tempi di permanenza e voti in aula, con, in estrema ratio, la possibilità di voto da remoto per i deputati impossibilitati a raggiungere Montecitorio per effetto di provvedimenti restrittivi delle competenti autorità sanitarie, conclude Fornaro.

