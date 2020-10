Ancora un bus in fiamme nella capitale. Capita in media due volte al mese

Ancora un autobus di linea in fiamme nella capitale, dove oggi ha preso fuoco un mezzo della linea 881 in servizio in Piazza Pio XI.

“Il parco veicoli pubblici della capitale è troppo vecchio e i mezzi hanno bisogno di una manutenzione sempre più frequente e minuziosa per garantirne il funzionamento in piena sicurezza – prosegue Rienzi – In tale situazione gli utenti subiscono il rischio di essere coinvolti in roghi ed incidenti, con l’aggravante di pagare abbonamenti e biglietti per un servizio che peggiora di giorno in giorno. Di fronte al fenomeno dei continui incendi sui bus, la sindaca Raggi farebbe bene a dotare i mezzi pubblici di giubbotti ignifughi da far indossare ad ogni passeggero in caso di necessità”.