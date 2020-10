PaP: “Riders…”

Qualche giorno fa Deliveroo ha mandato una mail a tutti i/le suoi dipendenti in cui,in sostanza, si comunica che o si accetta il nuovo contratto oppure si verrà licenziati.

Il nuovo contratto è stato sottoscritto da Ugl-Anar e Assodelivery. Un accordo truffa che Deliveroo ha immediatamente tradotto in ricatto.

Il contratto contiene il cosiddetto “Free Login”

Deliveroo così assicura con entusiasmo la massima flessibilità lavorativa.

Ogni lavoratore potrà connettersi in ogni momento della giornata creando così una guerra tra rider e un eccesso di lavoratori che, ovviamente, non verranno pagati.

Come già praticato con “successo” dalle piattaforme di food delivery il rischio di impresa viene scaricato tutto sulle spalle dei dipendenti.

In risposta anche a questo nuovo ricatto domani 8 ottobre ci sarà la quarta giornata internazionale di protesta dei/delle riders.