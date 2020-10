Zan: “Cirinnà candidata ideale per Roma. Io tifo per lei”

Lo ha dichiarato Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico, durante la trasmissione Restart in onda su Cusano Italia Tv.

«Monica Cirinnà è una candidata autorevole che proprio per la propria tenacia e combattività è una candidata ideale per un Comune come Roma che ha tanti problemi e che ha bisogno di cura, di attenzione e di una visione per il futuro. Potrebbe essere la sindaca che porterà la Capitale pienamente in Europa Ecco perché tifo per lei. Sarà una bella competizione se ci saranno le primarie, perché questo non è ancora stato deciso».

