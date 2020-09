Fornaro, il futuro dell’Italia passa dal Recovery Fund

Una parte significativa del nostro futuro passa da come sapremo investire le risorse europee del Recovery Fund. Le risorse in arrivo dall’Europa, infatti, non devono servire solo ad arginare gli effetti della crisi economica, ma soprattutto a recuperare i ritardi strutturali del nostro paese che penalizzano da anni la crescita e la qualità della nostra occupazione.

Imprese e cittadini devono essere aiutati ad affrontare i cambiamenti e le sfide della rivoluzione digitale e della transizione ecologica, non lasciando nessuno indietro.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro

Articolo 1 CS