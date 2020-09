Campidoglio, lunedì 14 settembre garantita ripresa attività didattica

Riprenderà regolarmente il 14 settembre l’attività didattica nella scuola dell’Infanzia “La Torta in Cielo di Gianni Rodari” e nella scuola Primaria “Carlo Collodi”, entrambe nel quartiere del Trullo, nell’ XI Municipio.

Il Dipartimento Lavori Pubblici sta coordinando gli interventi alla scuola La Torta in Cielo, interessata da un incendio che ha distrutto e reso inagibili due aule nella notte del 27 agosto scorso. La soluzione per la ripresa dell’attività didattica dei bambini, in sicurezza, è stata trovata grazie all’utilizzo di tre nuove aule, mentre quelle incendiate saranno oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria, già iniziato nei giorni scorsi, che prevede la sostituzione di tutti gli impianti, degli infissi e quella degli arredi.

In via di conclusione al plesso scolastico Carlo Collodi le operazioni di pulizia e fornitura di nuovi materiali didattici da parte del Municipio XI, dopo il furto delle attrezzature e i tentativi di incendio ai danni della struttura. Anche per questa scuola sarà garantita la regolare ripresa dell’attività didattica.