Protocollo d’intesa Università Parthenope e Comune di Napoli. Domani la firma

Domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 12:00, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il Sindaco Luigi de Magistris e il Rettore dell’Università “Parthenope” Alberto Carotenuto firmeranno il protocollo d’intesa tra il Comune di Napoli e l’Università per la alienazione e la valorizzazione del compendio immobiliare sito in piazza Neghelli per destinarvi attività didattiche e scientifiche del Dipartimento di Scienze Motorie.

Protocollo d’intesa tra Università Parthenope e Comune di Napoli

L’Università Parthenope ha manifestato la volontà di acquistare l’immobile di piazza Neghelli n.14, attualmente chiuso e in gran parte abbandonato ad ecezione di poche aule destinate ancora come succursale della scuola “Gigante Neghelli”. Nel contempo l’Università opererà a vantaggio della scuola interventi di ristrutturazione e riqualificazione del Comprensivo scolastico centrale di piazza Neghelli n.41 (palestra, aule e servizi igienici) consentendo finalmente una migliore organizzazione delle attività didattiche dello stesso. La dismissione avrà anche una positiva ricaduta sui delicati equilibri finanziari del Comune di Napoli e fornirà un’offerta formativa più ampia sul territorio (Scuola e Università fianco a fianco), nonché la rigenerazione e fruizione di spazi e strutture dedicate al tempo libero e allo sport, come la vecchia palestra dell’Istituto Comprensivo “Gigante Neghelli” che pure risulta impraticabile da numerosi anni. La localizzazione di una sede universitaria nel territorio di Cavalleggeri d’Aosta definita in accordo con la X Municipalità rappresenta una significativa valorizzazione e rigenerazione dell’area e nel contempo una nuova offerta di servizi sia per gli studenti universitari che per la platea scolastica.

Una nuova offerta di servizi per gli studenti

Saranno presenti alla firma le assessore alla Scuola Annamaria Palmieri e al Patrimonio Alessandra Clemente, il Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie Andrea Soricelli, il Pro-Rettore Vicario Francesco Calza, il Presidente della X Municipalità Diego Civitillo e la Dirigente scolastica dell’ IC “Gigante Neghelli” Giuseppina Lanzaro.

Fonte Comune di Napoli Comunicati Stampa