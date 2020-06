Taglio Iva: il Codacons si dichiara favorevole. Aiuta ripresa e consumi

Favorevole il Codacons alla proposta di tagliare per qualche anno l’Iva, avanzata oggi dalla viceministra dell’Economia, Laura Castelli.

“Un taglio dell’Iva comporterebbe una riduzione dei prezzi al dettaglio e darebbe un aiuto concreto ai consumi che, a fine 2020, a causa del Covid rischiano di calare per la maxi-cifra di 60,5 miliardi di euro, con una contrazione media di spesa -2.320 euro a famiglia – spiega il presidente Carlo Rienzi – Un generalizzato calo dei listini al dettaglio è proprio ciò che serve in questo momento di grande difficoltà per la nostra economia, perché incentiverebbe le famiglie a spendere e sosterrebbe migliaia di attività a rischio chiusura”.