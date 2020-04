Scuola e vacanze di Pasqua. Giusto mantenerle?

Durissimo il Codacons contro il Ministero dell’Istruzione che non ha provveduto a cancellare la vacanze di Pasqua nel settore scolastico, con gli studenti che dal 9 al 14 aprile si vedranno sospendere tutte le attività didattiche.

“E’ semplicemente folle in questa situazione di emergenza, con le scuole chiuse e gli studenti che hanno perso ore e ore di lezione, confermare le vacanze di Pasqua – spiega il presidente Carlo Rienzi – Aggiungere altri periodi di sospensione della didattica a quelli già saltati per effetto del coronavirus, senza alcuna modifica del calendario scolastico, è una scelta assurda che danneggerà gli studenti italiani, e sembra una presa in giro, considerato che in ogni caso non è possibile godere delle vacanze né muoversi e spostarsi”.