Scuola, stanziati dal Governo 1 miliardo e 450 milioni in due anni. Cifra insufficiente secondo il Codacons

I soldi stanziati dal Governo per la ripresa dell’attività scolastica a settembre sono per il Codacons del tutto insufficienti. Lo afferma l’associazione dei consumatori, commentando le dichiarazioni odierne del premier Giuseppe Conte secondo cui sono stati stanziati 1 miliardo e 450 milioni di euro in due anni a beneficio della scuola.

AL SUD 4 FAMIGLIE SU 10 NON HANNO PC O TABLET, DOVRA’ ESSERE LO STATO A FORNIRE STRUMENTI DIDATTICI

“E’ vero che il rientro a scuola a settembre avrà costi elevati, ma questi saranno purtroppo a totale carico delle famiglie – afferma il presidente Carlo Rienzi – Se sarà confermato l’obbligo di mascherine nelle aule, ogni nucleo dovrà mettere mano al portafogli, con una spesa pari in media a 122 euro a studente e un esborso complessivo per le famiglie di oltre 1 miliardo di euro all’anno”.

“Se poi si andrà verso la digitalizzazione della didattica, gli stanziamenti del Governo fanno sorridere – prosegue Rienzi – Basti pensare che nel sud 4 famiglie su 10 non hanno un pc o un tablet su cui far studiare i propri figli, e dovrà essere dunque lo Stato a farsi carico sia dei costi dei dispositivi, sia della sim-card e delle connessioni al web, ancora assenti in molte case italiane”.

Codacons CS