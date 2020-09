Fornaro su Fase 3: “Con Recovery fund annullare divario digitale”

L’Italia è agli ultimi posti in Europa per accesso ad Internet, un divario digitale che deve assolutamente essere azzerato il prima possibile. Per affrontare la sfida della rivoluzione digitale è indispensabile garantire a tutti i cittadini la parità di accesso alle telecomunicazioni, una precondizione che ora manca in intere parti del nostro territorio.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro

Con il piano Italia del Recovery Fund dovranno essere dunque attivati investimenti straordinari per la digitalizzazione e l’innovazione, il completamento della rete nazionale in fibra ottica e l’informatizzazione della pubblica amministrazione e dell’istruzione.

