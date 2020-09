PaP, cosa resta dell’inchiesta contro Mimmo Lucano?

Un falso ideologico…

falso ideologico è infatti l’accusa contro Salvatore Del Giglio, funzionario della Prefettura di Reggio Calabria che avrebbe confezionato una relazione falsa omettendo le criticità di un centro di accoglienza (questo sì, pieno di ombre) a Varapodio, poco lontano da Riace.

La relazione falsa avrebbe favorito anche il sindaco di Varapodio, guarda caso di Fratelli d’Italia, coinvolto personalmente nella gestione del centro.

Un altro episodio che fa crollare le accuse

Troppo tardi, però, perché purtroppo intanto l’esperienza di Riace è stata azzerata, con un danno incalcolabile per i migranti e per gli abitanti di un paese che rischia di ripiegarsi su se stesso.

Continueremo a lottare per i diritti di tutte e tutti e per l’abolizione dei folli e criminali #decretisicurezza