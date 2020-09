Lucia: “Vogliamo blocco navale e chiusura dell’hotspot”

Attilio Lucia, vicepresidente della Lega di Lampedusa, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sulla situazione sbarchi a Lampedusa

“Tante persone si stanno svegliando, prima avevano paura di parlare e metterci la faccia, perché magari lavorano col turismo –ha affermato Lucia-. Io gli dico sempre che non devono pensare solo ai soldi, c’è anche la dignità dell’individuo. Io li sto convincendo che questo è il momento adatto per parlare dei problemi di Lampedusa. Al sindaco non importa niente di Lampedusa, un giorno si sveglia che vuole l’emergenza e quello dopo dice che vuole l’accoglienza.

Adesso va all’incontro con Conte e Musumeci, ma cosa ancora ci devono dire? Che favoletta ci vogliono raccontare? Noi lampedusani vogliamo uscire fuori da questa situazione, da questo business di carne umane. Siamo per i porti chiusi, per il blocco navale e per la chiusura dell’hotspot. Se il sindaco non lo farà lo faremo noi. Se nessuno qui in Italia ci aiuterà andremo a chiedere aiuto a Donald Trump. Se ci risponderà? Non lo so, ma abbiamo provato tutto, proveremo anche questo.

Ora la situazione è incredibile, ci sono oltre mille persone nell’hotspot, tra cui anche alcuni positivi al covid che ancora non sono stati portati sulla nave quarantena. Loro escono ed entrano come vogliono, siamo rovinati perché a Lampedusa non abbiamo una sanità come si deve”.

Fonte Radio Cusano Campus