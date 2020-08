Piazzale della Radio, spesa con borse schermate: arrestate tre minorenni

Tre ragazze di origini romene di età compresa tra i 16 e i 17 anni, tutte provenienti dal campo nomadi di via Luigi Candoni, sono state arrestate nella serata di ieri dai Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Le giovani, “armate” di borse schermate capaci di eludere il segnale delle barriere antitaccheggio, sono entrate in un grande magazzino di piazzale della Radio dove hanno iniziato a fare incetta di capi di abbigliamento.

Il personale di vigilanza, intuite le intenzioni delle “clienti”, le hanno tenute d’occhio e hanno fatto scattare la segnalazione al “112”.

All’arrivo dei Carabinieri, le ragazze sono state sorprese con numerosi capi di vestiario, per un valore complessivo di oltre 300 euro, riposti nelle borse. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al responsabile dell’esercizio commerciale, mentre le giovani ladre, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i Minorenni, sono state portate nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli.