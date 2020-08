Fiumicino, Magionesi: “Messo in sicurezza il tratto romano di Via del Fontanile di Mezzaluna”

“Finalmente il Municipio XII di Roma ha deciso di riasfaltare il tratto di propria competenza di via del Fontanile di Mezzaluna, di fronte all’ingresso del comprensorio della Leprignana”. Lo dichiara la consigliera comunale Paola Magionesi.

Una richiesta fatta da molti cittadini

“Era una richiesta – spiega – che molti cittadini avevano fatto negli anni, in particolare i residenti della Leprignana che abitano nei pressi, e per la quale questa Amministrazione, nella figura del vicesindaco Di Genesio Pagliuca, ha sollecitato più e più volte anche formalmente quella municipale e capitolina. Il Comune di Fiumicino aveva già provveduto in passato a rifare il manto nel tratto che ricade nei propri confini. Essendo quella una importante via di collegamento tra la via Aurelia e il mare, speriamo che essa venga mantenuta nel tempo. In ogni caso la collaborazione tra enti pubblici, al di là dei colori di appartenenza, in questo caso è riuscita a dare una risposta concreta alla cittadinanza”.