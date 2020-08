L’assessore al Trasporto pubblico locale Paolo Calicchio fa sapere che presto si potrà usufruire di una nuova linea TPL.

“Da lunedì 10 agosto i cittadini di Tragliata e Tragliatella potranno usufruire di una nuova linea di TPL che collega le due località con Palidoro.

È la linea 17 che partendo da Palidoro raggiungerà Via delle Pertucce – spiega Calicchio -. Per ora le corse partiranno da Palidoro alle ore 9.00 e alle ore 18.00 e da Tragliatella alle ore 9.30 e alle ore 18.30.

In attesa dell’entrata in vigore del servizio a chiamata, previsto nel nuovo piano del TPL, e del raddoppio delle corse programmato per settembre – aggiunge l’assessore -, abbiamo scelto di avviare questa linea. Abbiamo voluto così rispondere alle esigenze e alle richieste dei cittadini di Tragliata e Tragliatella per rendere i loro spostamenti più agevoli da subito.

Ma la linea 17 non è l’unica novità – prosegue Calicchio -. Da oggi, infatti, tutti i percorsi e le linee del Trasporto Pubblico Locale di Fiumicino, gestito da Trotta Bus, sono reperibili e gestibili dall’app gratuita Moovit”. “Si tratta di un’applicazione per smartphone, tra le più utilizzate per la mobilità urbana in tutto il mondo – spiega l’assessore -, che consente di trovare facilmente i percorsi migliori ed i tragitti dei vari mezzi, monitorando con facilità gli orari dei bus, il traffico e i diversi itinerari disponibili.

Il nuovo piano di Trasporto Pubblico Locale sta riscontrando grande apprezzamento tra le cittadine e i cittadini – conclude Calicchio -. Lo testimonia la quantità di biglietti venduti e la presenza costante di utenti sui mezzi. Le nuove linee estive, come quella di Fregene, registrano numeri soddisfacenti e una notevole soddisfazione da parte dell’utenza”.