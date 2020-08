Padova, Girovagarte 2020: gli appuntamenti

GirovagArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana che porta lo spettacolo nei quartieri, dal 5 al 9 agosto farà tappa al quartiere Brusegana/Cave: cinque appuntamenti che spaziano dal cinema al teatro fino alla musica, in programma alle ore 21:15 presso il parcheggio del parco Brentella (strada Pelosa).

Promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova con le Consulte di quartiere, con direzione artistica a cura di Mat-MareAltoTeatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, la rassegna è realizzata grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cariparo e in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna, che metterà a disposizione un truck con annesso un grande palco dove si svolgeranno spettacoli di cabaret, cinema, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere in diverse piazze di Padova.

Si comincia mercoledì 5 agosto con il grande cinema e un omaggio a Franca Valeri, che ha appena festeggiato il secolo di vita: sarà proiettata la commedia “Parigi o cara”, film di culto uscito nel 1962 e diretto da Vittorio Caprioli, che ha per protagonista la Valeri nel ruolo di una prostituta dai modi signorili.

Gli spettacoli sono gratuiti, tranne l’appuntamento dell’8 agosto (prezzo unico 10 euro), con obbligo di prenotazione.

Informazioni sul sito www.girovagarte.com con i link diretti alle prenotazioni.