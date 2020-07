PaP: “La gestione sporca della regione Lombardia si arricchisce ogni giorno di nuove storie”

La gestione sporca della regione Lombardia si arricchisce ogni giorno di nuove storie.

Ricapitolando solo in questi ultimi mesi: prima l’incredibile sottovalutazione dell’emergenza sanitaria e l’invito alla popolazione a fare come se nulla fosse favorendo l’esplosione dei contagi. Poi la mancata chiusura dell’ospedale di Alzano Lombardo nonostante la presenza di infetti. La mancata istituzione della zona rossa nel bergamasco e nel bresciano per compiacere Confindustria contribuendo alla catastrofe sanitaria.

Speculazioni e brillanti idee

La speculazione sulle mascherine taroccate della leghista Irene Pivetti, il Bertolaso Hospital costato milioni e praticamente inutile per come è stato pensato. La brillante idea di mandare positivi al COVID-19 nelle RSA, luoghi pieni di persone anziane e deboli, per liberare posti negli ospedali. Ed infine l’affare camici di Fontana il quale ha tentato di regalare mezzo milione di euro di soldi pubblici direttamente al cognato per la fornitura di camici ospedalieri, e quando viene preso con le mani nella marmellata dai giornalisti di Report si inventa la storia di una “donazione” risarcendo il cognato con dei soldi di provenienza sconosciuta da un trust in un paradiso fiscale trasferiti su un conto Svizzero. Inoltre la presunta “donazione” ha un ammanco di 25.000 camici che il cognato avrebbe cercato di vendere a prezzo maggiorato ad una RSA nel varesino (camici ritrovati proprio in questi giorni).

In un’intervista rilasciata ieri a “la Repubblica” Fontana ha dichiarato che il conto Svizzero a lui intestato è rimasto inattivo “almeno dalla metà degli anni Ottanta”. Dicendo il falso visto che sono emersi documenti che provano ingenti flussi di denaro da almeno 10 anni.

Evidentemente questa gente non è in grado di amministrare nemmeno un condominio, figuriamoci una regione.

Devono pagare per tutto questo.