Industria: i dati diffusi dall’Istat confermano nel mese di maggio un balzo in aumento del fatturato

I dati sull’industria diffusi oggi dall’Istat rappresentano il classico esempio di rimbalzo tecnico, con numeri in grande crescita su base mensile che tuttavia non possono rassicurare sull’andamento dell’economia italiana. Lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti dall’Istat.

“Numeri che non possono far cantare vittoria ma che al contrario sono estremamente preoccupanti perché, considerato l’andamento deludente dei consumi anche nella fase post-lockdown, per l’industria ci vorranno anni per tornare ai livelli pre-Covid” – conclude Rienzi.