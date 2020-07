Viola Carofalo, PaP: “Benetton si lamenta…”

Luciano Benetton si lamenta: “sono stato trattato come una cameriera!”.

Esatto. Perché le cameriere (rigorosamente al femminile) si possono trattare di merda. Mica i Benetton.

Alle cameriere si può fare di tutto: cacciarle con un calcio in culo quando non ci servono più, farle lavorare a nero impunemente (circa l’80% delle persone che impiegate nel settore della “cura” e domestico nel nostro paese non hanno contratto) e se ti gira gli puoi pure cambiare nome (Cremonini docet).

Non solo il sessismo e il razzismo, anche il classismo è vivo, vivissimo, e – purtroppo- lotta CONTRO di noi.

P.s. ricordiamolo per i più distratti , Benetton in questi due anni non si è nemmeno preoccupato di porgere uno straccio di scusa per la tragedia del Ponte Morandi.