Fiumicino, in arrivo passeggeri dal Bangladesh via Qatar, Montino: “Basta prese in giro!”

“Apprendo che alle 15 è previsto l’arrivo all’aeroporto di Fiumicino di un volo con 130 persone a bordo provenienti dal Bangladesh ma che hanno fatto scalo in Qatar. Esattamente come avevamo previsto ieri, il problema della triangolazione non è risolto”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

Passeggeri divisi tra Milano e Roma

“Un volo dal Bangladesh è stato diviso in due e metà dei passeggeri sbarcheranno a Milano – prosegue il sindaco -. Questa è una presa in giro su cui non intendiamo soprassedere”.

“Pretendo dai ministeri competenti che impongano all’aereo di ritornare indietro senza fare scendere i passeggeri – chiede Montino -. Non è accettabile che si rischi di trasformare Fiumicino in un gigantesco focolaio”.

“Abbiano il coraggio di prendere decisioni serie e nette e di portarle fino in fondo – conclude il sindaco -. Non non staremo a guardare!”.