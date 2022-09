Fiumicino, Da Vinci, Montino: “Bene che si stia superando l’emergenza, ma noi puntiamo alla soluzione a lungo termine”

“L’accordo tra la preside del Da Vinci e la collega del Baffi per l’utilizzo delle aule vuote nello stabile di viale di Porto per rispondere all’emergenza dell’istituto di Maccarese è un’ottima notizia”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“In questo modo le ragazze e i ragazzi del Da Vinci potranno seguire le lezioni evitando il doppio turno paventato dalla dirigente scolastica qualche giorno fa – aggiunge – grazie alla disponibilità della preside del Baffi che ha subito recepito la nostra proposta”.

Rivolgo un appello alla Città Metropolitana perché acceleri il più possibile i tempi per l’esecuzione degli interventi necessari perché le aule di Viale di Porto siano accessibili al meglio – prosegue Montino – e all’Ufficio regionale scolastico perché provveda al personale necessario non solo alle nuove aule, ma anche a tutte le altre scuole medie ed elementari del territorio che continuano ad avere problemi di organico sia per quanto riguarda il corpo docente sia per quanto riguarda il personale ATA”.

“Per l’istruzione superiore, però, noi puntiamo ad una soluzione a lungo termine – conclude – che è la realizzazione di un nuovo liceo a Fiumicino e la razionalizzazione dei plessi di Maccarese intorno alla stazione ferroviaria. In questo senso continueremo a dare il nostro contributo e ad offrire la nostra massima collaborazione alla Città metropolitana perché risponda prima possibile alle esigenze di una città che viaggia verso i 90 mila abitanti”.